- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat nach Beratungen mit dem Geheimdienstchef eine 40-tägige Offensive gegen russische Ziele gebilligt.
- Die Ukraine hat die erste Zahlung aus dem 90 Milliarden Euro schweren Unterstützungsdarlehen der EU erhalten. Rund drei Milliarden Euro wurden ausgezahlt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski billigt 40-tägige Kampagne gegen Russland
- Kreml weist Bericht über Druck auf Belarus zurück
- Bahnmitarbeiter bei russischen Angriffen auf Loks getötet
- Ukraine erhält Zahlungshilfen der EU
- Kreml sieht Widersprüche bei US-Vermittlungen
- Drohnenangriff auf russische Industriestadt Ufa abgewehrt
- Russische Behörden: Tote auf der Krim und in Russland
- Feuer in russischem Öllager – Selenski kündigt Angriffe an
- Nato-Chef Rutte verteidigt europäische Verbündete
- Wiederaufbaukonferenz: Tusk steht zu Hilfe für die Ukraine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF