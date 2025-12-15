- Die EU-Staaten haben sich bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel auf einen zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro für die Ukraine geeinigt.
- Diskutiert wurde auch, die eingefrorenen russischen Staatsgelder für Ukraine-Kredite zu verwenden. Diese Pläne wurden aber verworfen.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski bedankte sich bei der EU für den Entscheid und sprach von «wichtiger Unterstützung».
- Der russische Sondergesandte Kirill Dmitriev sprach derweil von einem «schweren Schlag» für Ursula von der Leyen, die sich nicht durchgesetzt hätte.
- Putin lädt zur «Jahrespressekonferenz» – mit Fragerunde
- Merz spricht von «grossem Erfolg» – Kritik von Grünen und AfD
- Selenski bedankt sich bei der EU für die «wichtige Unterstützung»
- Russland: «Recht und Vernunft» haben gesiegt
- Macron: Gespräch mit Putin könnte «wieder nützlich» werden
- SRF-Korrespondent: «Signal an die USA und Russland»
- Einigung am EU-Gipfel: 90 Milliarden Euro für die Ukraine
- Bolton: Ukraine sollte Nato als Ziel nicht aufgeben
- Trump: Ukraine muss sich schnell bewegen
- Grossbritannien sanktioniert weitere russische Ölfirmen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
