- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski fordert am Nato-Gipfeltreffen in Ankara die europäischen Verbündeten auf, den Aufbau eines eigenen Raketenabwehrsystems zu beschleunigen.
- Nach Angaben von Moskaus Bürgermeister steuerten in der Nacht auf Dienstag Hunderte Drohnen die russische Hauptstadt an.
- Russland hat in der Nacht auf Montag eine schwere Angriffswelle auf ukrainische Städte gestartet. In der Region Kiew und im Umland der Hauptstadt starben über 20 Menschen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski: Nato mit Ukraine ist das Bündnis der Zukunft
- Ukraine: Acht Tanker der russischen Schattenflotte angegriffen
- Selenski fordert raschen Aufbau von europäischer Raketenabwehr
- Ukraine: Russische Rüstungsbetriebe in Brjansk attackiert
- Selenski: Ukraine erwartet «starken und produktiven» Gipfel
- Russland: Mehr als 430 Drohnen auf Moskau zugeflogen
- Toter bei ukrainischen Raketenangriffen auf Belgorod
- Selenski erhofft sich vom Nato-Gipfel «keine leeren Worte»
- Nato-Gipfel: Europa will Trump beweisen – wir liefern
- Trump: Einigung im Ukraine-Krieg näher als viele denken
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF