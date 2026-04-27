- Die Ukraine will im Sommer mit einer umfassenden Reform ihrer Streitkräfte dem Personalmangel bei der Infanterie und der Erschöpfung seit Langem eingesetzter Soldaten entgegenwirken.
- Zum vierten Mal in Folge hat die Ukraine die russische Hafenstadt Tuapse mit Drohnenangriffen überzogen und dabei erneut einen neuen Brand in einem Ölterminal ausgelöst.
- In der westukrainischen Grossstadt Ternopil sind mindestens zehn Menschen infolge russischer Drohnenangriffe verletzt worden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
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Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF