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Krieg in der Ukraine Selenski: Drohnenangriffe kosten Russland Milliarden

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27.04.2026, 05:59

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Themen in diesem Newsticker

  • Selenski: Drohnenangriffe gegen Russland immer effizienter
  • Tote bei russischem Drohnenangriff in Cherson
  • Selenski verspricht stärkere Flugabwehr für Odessa und Dnipro
  • Selenski kündigt Reform der Armee an
  • Verletzte nach russischen Drohnenangriffen auf Westukraine
  • Rekordzahl russischer Drohnenangriffe im April
  • Selenski: Fünf Verletzte bei nächtlichen Angriffen auf Odessa
  • Ukraine attackiert erneut Ölterminal am Schwarzen Meer
  • Russland: Ukrainische Drohne tötet zwei Jugendliche in Belgorod
  • Kunstbiennale von Venedig: Jury tritt geschlossen zurück

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.

Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden. 

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

10 vor 10, 29.4.2026, 21:50 Uhr

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