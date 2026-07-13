- Ihor Klymenko soll neu alle Sicherheits- und Verteidigungsaufgaben koordinieren. Proteste in Kiew fordern die Rückkehr von Fedorow.
- Die Ukraine hat 800 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt einen strategischen Bomber der russischen Luftwaffe zerstört.
- Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Mykolajiw wurden zwei Menschen getötet.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Mindestens sieben Tote bei Angriffen in Ukraine und Russland
- Selenski ernennt Klymenko zum Sicherheitsratschef
- Euroclear verliert Berufung gegen russisches Urteil
- Russische Bauern kämpfen mit Treibstoffkrise und Exportproblemen
- EU verhängt Sanktionen gegen russische Drohnenproduzenten
- Tanker von ExxonMobil im Schwarzen Meer angegriffen
- Zweiter Bauabschnitt für Bundeswehr-Brigade in Litauen gestartet
- Naftogaz erhält neuen CEO inmitten russischer Angriffe
- Proteste gegen Selenskis Personalentscheidungen dauern an
- Selenski: Strategischer Bomber tief in Russland zerstört
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF