- Nach Einschätzung von Präsident Wolodimir Selenski wird die Ukraine bis zum Jahresende in der Lage sein, Patriot-Abwehrraketen selbst zu produzieren.
- Die EU-Staaten haben sich auf eine Verlängerung des Schutzstatus für Geflüchtete aus der Ukraine bis März 2028 geeinigt. Männer im wehrpflichtigen Alter sind neu von dieser Regelung ausgenommen.
- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist erneut nach Kiew gereist. Sie kündigt dort eine neue Initiative zur Integration der Verteidigungsindustrien an.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski: Kiew kann Patriot-Raketen bis Jahresende selbst bauen
- Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ostukraine
- Ukrainische Armee greift wichtiges Kraftwerk auf der Krim an
- Kreml priorisiert den Sprit für Lebensmittel-Lieferanten
- Ukraine empfängt Staatschefs aus Südosteuropa zum Gipfel
- EU und Ukraine vereinbaren enge Kooperation bei Drohnenproduktion
- EU-Staaten stimmen Verlängerung des Schutzes für Ukrainer zu
- Vereinbarung mit EU: Ukraine erhält Zugang zu Rüstungsprogrammen
- Litauen: Russland plant Angriffe auf Infrastruktur
- Gouverneur: Drei Tote bei russischem Angriff auf Sumy
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF