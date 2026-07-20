- Vertreter der Ukraine und der USA könnten sich nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski in den kommenden Tagen in den USA treffen.
- Die EU hat das 21. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Es umfasst unter anderem ein Einreiseverbot für russische Soldaten.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat Mychajlo Drapatyj zum neuen Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee ernannt.
- Drapatyj übernimmt das Amt von Olexander Syrskyj. Selenski hat diesen nach tagelangem Druck aus der Bevölkerung entlassen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski erwartet in Kürze Treffen mit US-Vertretern
- Mehrere Tote nach russischen Bomben auf Pawlohrad
- Schiffsverkehr in ukrainischen Häfen eingestellt
- Rubio betont US-Bereitschaft zur Vermittlung im Ukraine-Krieg
- Russland greift in nächtlichem Angriff Hafenstadt Odessa an
- EU verabschiedet 21. Sanktionspaket gegen Russland
- Ukrainische Gegenangriffe auf Krim fordern drei Tote
- Lawrow und Rubio sprechen über Ukraine-Konflikt
- Kiew beantragt Dringlichkeitssitzung im UNO-Sicherheitsrat
- Selenski spricht mit US-Sondergesandten Witkoff und Kushner
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF