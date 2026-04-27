- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sieht einen Beitritt seines Landes in die EU als wichtigen Teil einer Friedenslösung.
- Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un weiht in Pjöngjang eine Gedenkstätte für im Ukraine-Krieg gefallene Soldaten aus seinem Land ein. Dabei spricht er auch davon, die Beziehungen zu Russland zu stärken.
- US-Präsident Donald Trump führt nach eigenen Angaben «gute Gespräche» mit dem russischen Präsidenten Putin und dem ukrainischen Präsidenten Selenski und ist zuversichtlich für eine Lösung des Konflikts.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Kiew bestellt Israels Botschafter wegen Getreideschiff ein
- Selenski sieht EU-Beitritt als Teil einer Friedenslösung
- Ein Toter bei ukrainischem Angriff auf AKW Saporischja
- Deutschland vermutet Russland hinter Ausspäh-Kampagne
- Russisches Ministerium bestellt deutschen Botschafter ein
- 14 Verletzte bei russischem Angriff auf Odessa
- Nordkorea eröffnet Denkmal für Nordkoreaner im Ukraine-Krieg
- Das Wichtigste aus der Nacht
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF