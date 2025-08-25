- Der deutsche Kanzler Friedrich Merz hat Moskau eine «Verzögerungsstrategie» bei der Suche nach Frieden für die Ukraine vorgeworfen.
- Deutschland und Belgien sehen einen Zugriff auf das in der EU eingefrorene russische Zentralbankvermögen skeptisch.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski fordert eine schnellere Ausarbeitung möglicher Sicherheitsgarantien für sein Land.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukaine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski: Schnellere Ausarbeitung der Sicherheitsgarantien
- Beobachter: Russland kommt in Ostukraine weiter voran
- Bergleute nach Beschuss in ukrainischer Mine eingesperrt
- Berlin und Brüssel möchten russisches Vermögen nicht antasten
- Estland meldet abgestürzte ukrainische Drohne
- Merz: Putin wendet Verzögerungstaktik an
- Ukraine meldet russische Drohnen in der Region Sumy
- Russland: 43 ukrainische Drohnen abgefangen
- Trump dämpft Erwartungen an mögliches Putin-Selenski-Treffen
- Polens Regierung: Präsident hat Starlink für Ukraine gekappt
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF