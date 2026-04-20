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Krieg in der Ukraine Selenski hofft auf EU-Gelder im Mai und neue Sanktionen

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20.04.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • Selenski hofft auf EU-Gelder im Mai und neue Sanktionen
  • EU beschliesst neue Russland-Sanktionen – Kredit für Ukraine
  • Prinz Harry überraschend in Kiew
  • Bratislava bestätigt: Russisches Öl fliesst wieder
  • Russische Ölanlagen erneut im Fokus ukrainischer Angriffe
  • Tote und Verletzte in der Stadt Dnipro
  • Erdogan will Friedensgespräche wiederbeleben
  • Druschba-Pipeline: Russisches Öl fliesst wieder nach Ungarn
  • Ukraine: Lage an Front so stark wie seit einem Jahr nicht mehr
  • EU-Staaten geben Milliarden-Hilfspaket für Ukraine frei

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.

Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden. 

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 21.4.2026, 19:30

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