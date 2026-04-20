- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat die Freigabe von EU-Hilfsgeldern von insgesamt 90 Milliarden Euro (rund 83 Milliarden Franken) für sein Land gewürdigt.
- Prinz Harry ist überraschend in Kiew. Er nimmt dort an einem Sicherheitsforum teil und trifft Teilnehmer der Invictus Games.
- Seit Mittwoch wird durch die Druschba-Pipeline wieder russisches Öl durch die Ukraine nach Ungarn gepumpt.
- Die Ukraine bittet die Türkei um die Ausrichtung eines Gipfeltreffens zwischen Präsident Wolodimir Selenski und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski hofft auf EU-Gelder im Mai und neue Sanktionen
- EU beschliesst neue Russland-Sanktionen – Kredit für Ukraine
- Prinz Harry überraschend in Kiew
- Bratislava bestätigt: Russisches Öl fliesst wieder
- Russische Ölanlagen erneut im Fokus ukrainischer Angriffe
- Tote und Verletzte in der Stadt Dnipro
- Erdogan will Friedensgespräche wiederbeleben
- Druschba-Pipeline: Russisches Öl fliesst wieder nach Ungarn
- Ukraine: Lage an Front so stark wie seit einem Jahr nicht mehr
- EU-Staaten geben Milliarden-Hilfspaket für Ukraine frei
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF