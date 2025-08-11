- Präsident Selenski ist aktuell für ein virtuelles Ukraine-Treffen in Berlin, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Um 16 Uhr soll eine Pressekonferenz gemeinsam mit Friedrich Merz stattfinden.
- Selenski will das Ausreisealter für wehrpflichtige Männer von 18 auf 22 Jahre anheben. Das sagte der Staatschef bei einem Jugendforum in Kiew.
- Trump und Putin wollen sich nach Angaben des Weissen Hauses am Freitag zu einem Vieraugengespräch in Anchorage, Alaska, treffen.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
