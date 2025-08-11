 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Trump warnt Putin vor «schwerwiegenden Konsequenzen»

  • Russlands Gebietseroberungen im Osten der Ukraine schreiten fort
  • «Europa fehlt die Macht, um auf Ukraine-Diplomatie einzuwirken»
  • Trump warnt Putin vor «schwerwiegenden Konsequenzen»
  • Macron wirbt für Ukraine-Treffen in «neutralem Land»
  • EU-Kommission sieht gemeinsame Basis mit den USA gestärkt
  • Grossbritannien will Druck auf Russland ausüben
  • Merz: Trump will auf Waffenstillstand dringen
  • Trump stellt Treffen von Putin und Selenski in Aussicht
  • Nato-Chef Rutte: «Der Ball liegt nun bei Putin»
  • Selenski hofft auf Sicherheitsgarantien für die Ukraine

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 13.08.2025, 19:30 Uhr

