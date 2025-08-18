 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Selenski: Russland will Washington-Gespräche unter Druck setzen

  • Selenski: Putin will Treffen mit zynischen Angriffen beeinflussen
  • Russland schlägt Zivilisten-Austausch vor
  • Selenski fordert Kriegsende und keine Belohnung für Russland
  • Ukraine weist Ungarns Vorwürfe zu Pipeline-Angriff zurück
  • Südafrikas Präsident Ramaphosa plant Gespräche mit Putin
  • Russland greift Energieanlage in Odessa an
  • Drei Tote und 20 Verletzte bei Angriff auf Saporischja
  • Deutschland erwartet langen Weg zu Ukraine-Friedensabkommen
  • Explosion in russischer Fabrik fordert mindestens 20 Tote
  • Mehrere Tote in Charkiw und Raketenangriffe auf Saporischja

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 18.8.2025, 12:45 Uhr

