- Bei einem in Polen auf einem Maisfeld abgestürzten Flugobjekt handelt es sich nach Angaben der Regierung in Warschau um eine russische Drohne.
- In Washington fand am Montag ein Treffen zwischen Donald Trump und europäischen Spitzenpolitikern statt. Dabei sagte der US-Präsident, er bereite ein Treffen zwischen Wladimir Putin und Wolodimir Selenski vor.
- Ein solches Treffen soll innerhalb der nächsten zwei Wochen stattfinden. Emmanuel Macron schlägt Genf als Austragungsort vor.
Themen in diesem Newsticker
- Schweden: Könnten Frieden in der Ukraine mit Marine sichern
- Nato-Militärchefs: Hatten offenes Gespräch über Ukraine
- Russland verhängt Einreiseverbote gegen 21 Personen
- Drohne stürzt in Polen in Maisfeld – keine Verletzten
- Russland: Gespräche über Sicherheitsgarantien nur mit uns
- Putin und Erdogan telefonieren zu Ukraine-Krieg
- Bundesrat begrüsst allfällige Friedenskonferenz in Genf
- Lawrow: Gespräche über Sicherheitsgarantien nicht ohne Russland
- Nato-Militärchefs beraten über Friedensbemühungen für Ukraine
- Deutschland: Putin muss jetzt liefern
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF