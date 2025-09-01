- Russland zieht nach den Worten von Präsident Wolodimir Selenski an mehreren Frontabschnitten neue Truppen zusammen.
- Für die Ukraine gibt es dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb zufolge Fortschritte bei den Sicherheitsgarantien.
- Chinas Staatschef Xi Jinping hat Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu bilateralen Gesprächen in Peking empfangen. Sie betonten Einigkeit, zum Ukraine-Krieg äusserten sie sich nur wage.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukaine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski: Russland zieht Truppen an Front zusammen
- Flug mit von der Leyen gestört – keine Ermittlungen
- Politikermord in der Ukraine: Festgenommener gesteht Tat
- Merz: Truppen für Ukraine keine Zuständigkeit der EU
- Deutsche Behörde warnt vor russischen Anwerbeversuchen
- Kiew: Kinder aus Russland und besetzten Gebieten geholt
- Merz schlägt Genf als Ort für Putin-Selenski-Treffen vor
- Putin: Konsens zu Sicherheitsgarantien für Ukraine möglich
- Erdogan: Russland und Ukraine nicht bereit für Gipfeltreffen
- Zwei Tote nach russischen Angriffen in der Ukraine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF