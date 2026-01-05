- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski schliesst angesichts von Fortschritten bei Friedensgesprächen ein Ende des Krieges in der ersten Jahreshälfte 2026 nicht aus.
- Nach dem Gipfel der sogenannten Koalition der Willigen in Paris haben Kiewer Vertreter und internationale Sicherheitsberater die Gespräche fortgesetzt.
- Die Unterstützerstaaten der Ukraine haben sich bei einem Treffen in Paris auf Beiträge zu den Bemühungen für ein Ende des russischen Angriffskrieges verständigt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski schliesst Kriegsende bis Mitte 2026 nicht aus
- Litauen für mehr Härte gegen russische Schiffe
- Litauens Präsident setzt auf deutsche Brigade ab 2027
- Ukraine: Opfer bei russischen Angriffen auf zwei Häfen
- Finnlands Aussenministerin: Russische Bedrohung wird andauern
- Ukraine-Gespräche unter Beratern fortgesetzt
- Britisches Parlament wird über Truppen in Ukraine abstimmen
- Tote bei Angriffen in der Ukraine und Russland
- Selenskis Stabschef lobt «konkrete Ergebnisse» bei den Gesprächen
- Tschechien will Munitions-Initiative nun doch weiterführen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF