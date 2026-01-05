- Ein bilaterales Sicherheitsabkommen zwischen der Ukraine und den USA steht laut Präsident Wolodimir Selenski kurz vor dem Abschluss.
- Nächtliche Angriffe im Südosten der Ukraine haben zu Stromausfällen geführt. Hunderttausende Verbraucher sind von der Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung abgeschnitten.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski schliesst angesichts von Fortschritten bei Friedensgesprächen ein Ende des Krieges in der ersten Jahreshälfte 2026 nicht aus.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski: Plan für Sicherheitsgarantien «fast fertig»
- Russland: Westliche Truppen in der Ukraine wären «legitime Ziele»
- Bundesrat verurteilt russische Desinformation in der Schweiz
- Selenski verurteilt Angriffe auf Infrastruktur
- Ukraine: Angriffe und Wetter setzen Energieversorgung unter Druck
- Reparaturen an Infrastruktur nach nächtlichem Angriff
- Stromausfall nach russischen Drohnenangriffen
- Selenski schliesst Kriegsende bis Mitte 2026 nicht aus
- Litauen für mehr Härte gegen russische Schiffe
- Litauens Präsident setzt auf deutsche Brigade ab 2027
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF