 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Krieg in der Ukraine Selenski spricht von EU-Beitritt der Ukraine 2027

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Ukraine: Drei Tote und Verletzte in Odessa nach Drohnenangriff
  • Slowakei klagt gegen EU-Importverbot für russisches Gas
  • Kiew: Familien trotzen Stromausfällen
  • Naftogaz: Anlage wegen russischem Angriff ausgefallen
  • Selenski besteht auf ukrainischen EU-Beitritt schon 2027
  • Ukraine sichert sich europäische Unterstützung für Gaskäufe
  • Russland: Ukrainischer Abzug aus dem Donbass ist Weg zum Frieden
  • Ukraine: Ein Toter und 23 Verletzte in Odessa nach Drohnenangriff
  • Ukraine: Infrastruktur in Region Lwiw angegriffen
  • «Financial Times»: US-Garantien wohl nur bei Gebietsverzicht

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 24.1.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)