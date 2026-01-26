- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat die Forderung nach einer EU-Mitgliedschaft für sein Land schon 2027 bekräftigt.
- Russland hat einen Abzug der ukrainischen Truppen aus der Donbass-Region als Möglichkeit für ein Kriegsende bezeichnet. Laut der «Financial Times» haben die USA Sicherheitsgarantien an einen Abzug aus dem Donbass geknüpft.
- Bei einem russischen Drohnenangriff in Odessa ist nach Behördenangaben ein Mann gestorben – mindestens 23 Menschen wurden verletzt.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
