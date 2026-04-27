- Die ukrainische Rüstungsindustrie produziert nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenski mehr, als die eigenen Streitkräfte an Waffen benötigen.
- Russland hat in Belgorod an der Grenze zur Ukraine drei Tote nach ukrainischen Drohnenangriffen gemeldet, während in der Ukraine ebenfalls drei Personen durch russische Angriffe starben.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sieht einen Beitritt seines Landes in die EU als wichtigen Teil einer Friedenslösung.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski: Ukraine hat Überproduktion von Waffen – Export möglich
- Putin beklagt Angriffe auf zivile Infrastruktur in Russland
- König Charles setzt sich vor US-Kongress für die Ukraine ein
- Pistorius: Deutschland profitiert von Zusammenarbeit mit Ukraine
- Lettland will Aufklärungsfahrzeuge an Ukraine schicken
- Dramatische Lage in russischer Kleinstadt Tuapse
- Medienberichte: Ukraine verlängert Kriegsrecht um weitere 90 Tage
- Belarus entlässt Journalisten nach fünf Jahren Haft
- Selenski kritisiert israelische Getreidekäufe
- Ukraine: drei Tote nach russischen Angriffen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF