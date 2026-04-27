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Krieg in der Ukraine Selenski: Ukraine hat Waffenüberproduktion

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27.04.2026, 05:59

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Themen in diesem Newsticker

  • Selenski: Ukraine hat Überproduktion von Waffen – Export möglich
  • Putin beklagt Angriffe auf zivile Infrastruktur in Russland
  • König Charles setzt sich vor US-Kongress für die Ukraine ein
  • Pistorius: Deutschland profitiert von Zusammenarbeit mit Ukraine
  • Lettland will Aufklärungsfahrzeuge an Ukraine schicken
  • Dramatische Lage in russischer Kleinstadt Tuapse
  • Medienberichte: Ukraine verlängert Kriegsrecht um weitere 90 Tage
  • Belarus entlässt Journalisten nach fünf Jahren Haft
  • Selenski kritisiert israelische Getreidekäufe
  • Ukraine: drei Tote nach russischen Angriffen

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.

Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden. 

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 23.4.2026, 19:30 Uhr

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