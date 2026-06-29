- Die Ukraine hat erneut russische Ölanlagen an der Ostsee bei St. Petersburg mit Drohnen angegriffen. Präsident Wolodimir Selenski bestätigt dies auf X.
- Nach dem massiven russischen Luftangriff auf Kiew am Donnerstag ist die Zahl der Todesopfer auf 30 gestiegen.
- Die Ukraine soll beim Nato-Gipfel in Ankara neue Hilfszusagen erhalten. Für die kommenden zwei Jahre ist eine Mindestfinanzierung von 70 Milliarden Euro pro Jahr vorgesehen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski bestätigt Angriff
- Ukraine attackiert russische Ölanlagen bei St. Petersburg
- Ukraine meldet russischen Gleitbomben-Angriff
- Kreml: Putin feiert Eroberung von Kostjantyniwka
- Insider: Drohnenangriff legt grosse russische Ölraffinerie lahm
- Warschau und Kiew: Minister versuchen, Zwist zu entschärfen
- Wegen Russland: Chinas Botschafter ins Aussenamt gebeten
- Ukrainische Rüstungsindustrie erhält Vorgaben von Selenski
- Russischer Gouverneur: Grössere Teile der Krim ohne Strom
- Kiew meldet Zerstörung von Brücke auf der Krim
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF