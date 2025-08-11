- Kurz vor dem geplanten Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin warf der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski in seiner Videoansprache Moskau Täuschungsabsichten vor.
- Bei einem russischen Luftangriff auf die südukrainische Grossstadt Saporischja sind nach ersten Angaben mindestens 19 Menschen verletzt worden.
- Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas fordert, die Ukraine und die EU in ein mögliches Abkommen zwischen den USA und Russland zur Beendigung des Krieges einzubeziehen.
Themen in diesem Newsticker
- Behörden: Drei Tote bei ukrainischen Angriffen auf Russland
- Das sind die Geschehnisse im Ukraine-Krieg vom Wochenende
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF