- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat Belarus erneut vor einem Kriegseintritt gegen sein Land gewarnt.
- Das ukrainische Militär hat mit Drohnen zwei russische Kampfjets auf einem Militärflugplatz im Uralgebirge zerstört, rund 1700 Kilometer von der Grenze entfernt.
- Ukrainische Drohnenangriffe haben laut Präsident Selenski der russischen Ölindustrie seit Jahresbeginn einen Schaden von umgerechnet mehr als sieben Milliarden Franken zugefügt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski sanktioniert seinen ersten Kanzleichef
- Selenski warnt Belarus erneut
- Moldaus Weg nach Westen
- Ukraine zerstört russische Kampfjets im Ural
- Selenski: Drohnenangriffe gegen Russland immer effizienter
- Tote bei russischem Drohnenangriff in Cherson
- Selenski verspricht stärkere Flugabwehr für Odessa und Dnipro
- Selenski kündigt Reform der Armee an
- Verletzte nach russischen Drohnenangriffen auf Westukraine
- Rekordzahl russischer Drohnenangriffe im April
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF