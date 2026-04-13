- Belarus hat nach Angaben aus Kiew in grenznahen Gebieten zur Ukraine mit dem Ausbau von Strassen und dem Bau von Artilleriestellungen begonnen.
- Bei massiven russischen Angriffen in der Ukraine sind in der Nacht mindestens 18 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden.
- Nach den jüngsten russischen Angriffen appelliert der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski an die Verbündeten, den Druck auf den Kriegsgegner aufrechtzuerhalten.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine: Russland will Belarus offenbar in Krieg hineinziehen
- Russland wirft Europa zunehmende Verwicklung in Ukraine-Krieg vor
- Schwedischer König Carl Gustaf besucht Westukraine
- Hafenanlagen im südrussischen Tuapse brennen noch immer
- Schweiz unterstützt Modernisierung der ukrainischen Eisenbahn
- Grossbrand russischer Ölanlagen nach Drohnenangriff
- Die Slowakei will EU-Sanktionspaket weiterhin blockieren
- Klingbeil: Russland darf nicht Gewinner des Ukraine-Kriegs sein
- Ukrainische Armee bestätigt Angriff auf russischen Hafen Tuapse
- Selenski nennt Putin eine globale Bedrohung
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF