- Präsident Selenski reist für virtuelles Ukraine-Treffen heute nach Berlin. Das heisst es aus deutschen Regierungskreisen.
- Selenski will das Ausreisealter für wehrpflichtige Männer von 18 auf 22 Jahre anheben. Das sagte der Staatschef bei einem Jugendforum in Kiew.
- Trump und Putin wollen sich nach Angaben des Weissen Hauses am Freitag zu einem Vieraugengespräch in Anchorage, Alaska, treffen.
- Regierungskreise: Selenski am Mittwoch in Berlin erwartet
- Vor Putin-Trump-Gipfel: Starmer fordert Sicherheitsgarantien
- Selenski will erleichterte Ausreise für junge Männer
- Selenski: Werden Donbass nicht aufgeben
- Weisses Haus: Trump trifft Putin in Anchorage in Alaska
- Vor Treffen Putin-Trump: Russischer Vorstoss im Donbass
- Lawrow und Rubio sprechen Details vor Alaska-Gipfel ab
- Selenski warnt nach Gespräch mit Erdogan vor Scheinfrieden
- Ukraine: Erneut Angriff auf russisches Drohnen-Lager
- Europäer und Selenski wollen mit Trump telefonieren
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
