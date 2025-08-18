- Der Gipfel von US-Präsident Donald Trump mit europäischen Spitzenpolitikern im Weissen Haus ist beendet.
- Trump bereitet nach eigenen Angaben ein Treffen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski vor.
- Das Putin-Selenski-Meeting soll demnach innerhalb der nächsten zwei Wochen stattfinden, sagte der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz.
- Russischer Sonderbeauftragter: «Wichtiger Tag der Diplomatie»
- Nato-Generalsekretär Mark Rutte: «Ein erfolgreicher Tag»
- Selenski: Ein Treffen ohne Vorbedingungen
- Stubb: Sicherheitsgarantien könnten in einer Woche geklärt sein
- Merz: Erwartungen an Ukraine-Gipfel wurden übertroffen
- Trump: Treffen von Putin und Selenski in Vorbereitung
- Medienbericht: Ukraine will US-Waffen in grossem Umfang kaufen
- Weisses Haus: Treffen in Washington beendet
- EU-Kommissionspräsidentin: «Wichtiger Moment»
- Moskau lehnt Truppen aus Nato-Staaten in der Ukraine ab
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
