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Krieg in der Ukraine Selenski zu Gesprächen über Kampfjets in Schweden

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25.05.2026, 06:58

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Themen in diesem Newsticker

  • Ukraine erhält Gripen-Kampfjets aus Schweden
  • Selenski für Gespräche in Schweden
  • UNO-Hochkommissar warnt vor «gefährlicher Eskalation»
  • Nach Drohungen Moskaus: US-Botschaft in Kiew bleibt geöffnet
  • EU: Vorerst keinen Chefverhandler für mögliche Friedensgespräche
  • Selenski kündigt weitere Angriffe in Russland an
  • Selenski bittet USA per Brief um Hilfe bei Flugabwehr
  • Russland setzt Armenien unter Druck – wegen Annäherung an die EU
  • Litauen kauft mehr als 900 gepanzerte Fahrzeuge in Finnland
  • Russland meldet Einnahme von zwei Ortschaften

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.

Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden. 

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 24.5.2026, 19:30 Uhr

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