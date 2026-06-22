- In der südostukrainischen Industriestadt Krywyj Rih sind mindestens drei Menschen durch russischen Raketenbeschuss getötet worden.
- Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben eine Eisenbahnbrücke auf der von Russland 2014 annektierten Halbinsel Krim zerstört.
- Die Ukraine hat Ölterminals auf der Halbinsel Krim angegriffen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine hofft auf OECD-Kandidatenstatus im Herbst
- Putin wirft Nato «Kriegsvorbereitungen» gegen Russland vor
- Nord Stream 2: Betreiber klagt gegen EU-Stopp für russisches Gas
- Tusk hält trotz Streits an Zusammenarbeit mit Ukraine fest
- Schweiz an der Wiederaufbaukonferenz in Danzig
- Ukraine: Haben wichtige Eisenbahnbrücke auf Krim zerstört
- Putin: Ukraine will mit Angriffen Gesellschaft destabilisieren
- Trotz Streits mit Polen: Kiew entsendet Delegation zu Konferenz
- Kreml ist grundsätzlich bereit zur Wiederaufnahme von Gesprächen
- Ukraine: Tote und Verletzte nach Beschuss ukrainischer Grossstadt
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF