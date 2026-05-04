- Ein russischer Raketenangriff auf Merefa in der Region Charkiw forderte vier Tote und achtzehn Verletzte. Wohnhäuser wurden beschädigt.
- Eine ukrainische Drohne beschädigte ein Wohnhaus in Moskau. Es gab keine Verletzten, zwei weitere Drohnen wurden abgeschossen.
- Der ukrainische Präsident Selenski schlägt Finnland mehr militärische Kooperation und ein Drohnenabkommen vor.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Tanker der Schattenflotte: Schweden nimmt Kapitän fest
- Selenski drängt auf schnelle Auszahlung des EU-Kredits
- Deutschland sieht keine Folgen durch US-Verzicht auf Raketen
- Selenski fordert europäische Einigkeit bei Verhandlungen
- Tote bei russischem Raketenangriff in Region Charkiw
- Österreich weist drei russische Diplomaten aus
- Russlands Industrie bleibt weiter in der Rezession
- Polen sieht keine Verzögerungen bei Patriot-Lieferungen
- Grossbritannien plant Beteiligung an EU-Kredit für Ukraine
- Ukrainische Drohne trifft Wohnhaus in Moskau
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF