- Der ukrainische Präsident Selenski reist am Montag zu Gesprächen mit US-Präsident Trump nach Washington. Der US-Präsident hat das Treffen bestätigt.
- Russland und die Ukraine haben nach dem Treffen in Alaska die gegenseitigen Luftangriffe fortgesetzt.
- Das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin ist ohne Einigung zu Ende gegangen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
