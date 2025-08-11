- Kurz vor dem Treffen mit Kremlchef Putin hat US-Präsident Trump erneut betont, dass er eine Waffenruhe für die Ukraine erreichen wolle.
- Trump will der Ukraine zudem die Entscheidung über mögliche Gebietsabtretungen an Russland überlassen.
- Russland kommt nach Worten von Aussenminister Lawrow mit einer klaren Position zum Gipfeltreffen mit den USA nach Alaska.
- Trump und Putin wollen sich heute in Anchorage, Alaska treffen. Das Vieraugengespräch startet gemäss Kreml um 21:30 Uhr (MESZ) auf der US-Militärbasis Elmendorf-Richardson.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Trump: Würde Alaska-Gipfel im Zweifel schnell verlassen
- Trump gelandet – doch kein Vierergespräch laut Weissem Haus
- Trump: «Ich will eine Waffenruhe in der Ukraine»
- Kurzeinschätzung des US-Korrespondenten aus Anchorage
- Selenski drängt auf Dreiertreffen mit Trump und Putin
- Kreml: Alaska-Gipfel für sechs bis sieben Stunden geplant
- Julia Nawalnaja vor Gipfel: Russische Kriegsgegner freilassen
- Nach Telefongespräch: Trump will Lukaschenko treffen
- Gouverneur: Ein Toter nach Raketenangriff in Dnipropetrowsk
- Putin um 11 Uhr Ortszeit in Anchorage erwartet
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF