- Die USA wollen der Ukraine gestatten, Patriot-Luftabwehrraketen in Lizenz herzustellen. Das erklärte US-Präsident Donald Trump vor seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski.
- Nach Angaben aus Kiew war die ukrainische Hauptstadt wieder Ziel eines russischen Raketenangriffs.
- Nach Angaben des ukrainischen Militärs sind neun Tanker der sogenannten russischen Schattenflotte im Asowschen Meer angegriffen worden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Trump stellt Selenski Lizenz für Patriot-Produktion in Aussicht
- Nato-Staaten sagen 70 Milliarden Euro Militärhilfe zu
- Kreml lobt Aufhebung der Sanktionen gegen russische Sportler
- Merz bei Nato-Gipfel: «Russland hat keine Chance»
- Kreml bittet Türkei um Hilfe bei Ukraine-Angriffen
- Nawrocki und Selenski sprechen wieder miteinander – trotz Krise
- Ukraine meldet neue Drohnenangriffe auf russische Schattenflotte
- Behörden: Eine Tote in Kiew – Angriffe auch in Charkiw
- Zwei russische Raffinerien brennen nach Drohnenangriffen
- Russische Raketenangriffe auf Kiew gemeldet
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF