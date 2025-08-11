- Die Ukraine und Russland haben erneut Gefangene ausgetauscht. Die ukrainische Seite erhielt dabei auch Zivilisten zurück.
- Einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Alaska-Gipfel hat der britische Premierminister Keir Starmer den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski in London empfangen.
- Trump und der russische Präsident Putin wollen sich am Freitag in Anchorage, Alaska treffen. Das Vieraugengespräch startet gemäss Kreml um 21:30 Uhr (MESZ) auf der US-Militärbasis Elmendorf-Richardson.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
