- US-Präsident Donald Trump hat das Treffen mit Wladimir Putin am Freitag als «Sondierungstreffen» bezeichnet.
- Russland spielt nach Darstellung von Präsident Wolodimir Selenski auf Zeit. Es sei offensichtlich, dass Putin den Krieg nicht beenden wolle.
- Der deutsche Kanzler Friedrich Merz will sich am Mittwoch mit Trump, Selenski und europäischen Regierungschefs beraten.
