- US-Präsident Trump und Kremlchef Putin sind in Alaska gelandet.
- Kurz vor dem Treffen mit Putin hat Trump erneut betont, dass er eine Waffenruhe für die Ukraine erreichen wolle.
- Trump will der Ukraine zudem die Entscheidung über mögliche Gebietsabtretungen an Russland überlassen.
- Russland kommt nach Worten von Aussenminister Lawrow mit einer klaren Position zum Gipfeltreffen mit den USA nach Alaska.
Themen in diesem Liveticker
- Presse muss nach Blick auf Putin und Trump Raum verlassen
- US-Russland-Gipfel gestartet
- Trump und Putin geben sich in Alaska auf rotem Teppich die Hand
- Auch Russlands Präsident Putin in Anchorage gelandet
- Trump: Würde Alaska-Gipfel im Zweifel schnell verlassen
- Trump gelandet – doch kein Vierergespräch laut Weissem Haus
- Trump: «Ich will eine Waffenruhe in der Ukraine»
- Kurzeinschätzung des US-Korrespondenten aus Anchorage
- Selenski drängt auf Dreiertreffen mit Trump und Putin
- Kreml: Alaska-Gipfel für sechs bis sieben Stunden geplant
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF