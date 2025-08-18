- US-Präsident Trump trifft den ukrainischen Präsidenten Selenski im Weissen Haus in Washington. Nach einem Statement vor den Medien finden nun Ukraine-Gespräche hinter verschlossenen Türen statt.
- Trump betont, die Ukraine weiterhin unterstützen zu wollen. Zudem strebe er ein Dreiertreffen mit Selenski und dem russischen Präsidenten Putin an.
- Selenski zeigt sich offen für Wahlen in der Ukraine, sobald der russische Angriffskrieg beendet ist.
- Um 21 Uhr Schweizer Zeit findet ein Treffen zwischen Trump und europäischen Spitzenpolitikern statt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Telefonat mit Putin
- Dreiertreffen wird angestrebt
- Selenski zeigt sich offen für Wahlen
- Trump verspricht Unterstützung für Ukraine
- Frieden ohne Waffenruhe?
- Trump zu Schutzgarantien für die Ukraine
- Selenskis Anzug wird zum Thema gemacht
- Trump muss Brief seiner Frau an Putin erklären
- Trump und Selenski geben kurzes Statement ab
- Trump begrüsst Selenski
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF