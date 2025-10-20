 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Trump will Putin erst treffen, wenn ein Deal sicher ist

  • Trump: Treffe Putin erst, wenn Deal sicher ist
  • Moskaus Sondergesandter sieht diplomatische Lösung nahe
  • Deutsche Ministerin Reiche muss bei Luftangriffen in den Bunker
  • Ukrainisches Militär: Taktisch wichtigen Ort zurückerobert
  • Gouverneur: Ukraine greift Staudamm in russischer Grenzregion an
  • Trump fordert von China Hilfe im Umgang mit Russland
  • Ballons aus Belarus legen erneut Flughäfen in Litauen lahm
  • Behörden in Kiew: Toter nach nächtlichen Angriffen
  • Gouverneur: Zwei Tote nach Angriffen in der Region Dnipropetrowsk
  • Russischer Sondergesandter Dmitrijew in den USA

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

