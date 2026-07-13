- Ukrainische Drohnen sind nach Angaben der örtlichen Behörden in ein Wohnhaus der südrussischen Grossstadt Engels an der Wolga eingeschlagen.
- Das russische Militär hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht ein weiteres Mal mit ballistischen Raketen angegriffen und dabei nach ukrainischen Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet.
- Wolodimir Selenski will nach der Entlassung des gesamten Ministerkabinetts den bisherigen Leiter des staatlichen Energiekonzerns Naftogaz zum Regierungschef machen. Auch im Verteidigungsministerium steht ein Wechsel bevor.
- Nach Einschätzung von Präsident Selenski wird die Ukraine bis zum Jahresende in der Lage sein, Patriot-Abwehrraketen selbst zu produzieren.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine attackiert Grossstadt und Öldepots an der Wolga
- Mehrere russische Regionen melden Tote nach Angriffen
- Ukraine: Haben russische Öltanker im Schwarzen Meer getroffen
- Energiekonzern-Chef soll ukrainische Regierung führen
- Scheidender britischer Premier Starmer reist nach Kiew
- Kiew meldet russische Raketenangriffe
- Erneut Tote nach russischen Angriffen in Saporischschja
- EU hält trotz hoher Öl-Preise an Russland-Preisdeckel fest
- Selenski: Kiew kann Patriot-Raketen bis Jahresende selbst bauen
- Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ostukraine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF