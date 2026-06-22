- Die Ukraine hat die erste Zahlung aus dem 90 Milliarden Euro schweren Unterstützungsdarlehen der EU erhalten. Rund drei Milliarden Euro wurden ausgezahlt.
- Nach einem Ultimatum Kiews an Belarus zum Abbau von Signalverstärkern für russische Drohnen ist die Technik abgeschaltet worden. Das teilte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski mit.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine erhält Zahlungshilfen der EU
- Kreml sieht Widersprüche bei US-Vermittlungen
- Drohnenangriff auf russische Industriestadt Ufa abgewehrt
- Russische Behörden: Tote auf der Krim und in Russland
- Feuer in russischem Öllager – Selenski kündigt Angriffe an
- Nato-Chef Rutte verteidigt europäische Verbündete
- Wiederaufbaukonferenz: Tusk steht zu Hilfe für die Ukraine
- Selenski: Drohnen-Signalverstärker in Belarus ausser Betrieb
- Tusk sagt Ukraine trotz Streits anhaltende Unterstützung zu
- Europa sucht vor dem Nato-Gipfel Schulterschluss mit den USA
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF