 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in der Ukraine Ukraine bekommt erste drei Milliarden Euro aus EU-Hilfskredit

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Ukraine erhält Zahlungshilfen der EU
  • Kreml sieht Widersprüche bei US-Vermittlungen
  • Drohnenangriff auf russische Industriestadt Ufa abgewehrt
  • Russische Behörden: Tote auf der Krim und in Russland
  • Feuer in russischem Öllager – Selenski kündigt Angriffe an
  • Nato-Chef Rutte verteidigt europäische Verbündete
  • Wiederaufbaukonferenz: Tusk steht zu Hilfe für die Ukraine
  • Selenski: Drohnen-Signalverstärker in Belarus ausser Betrieb
  • Tusk sagt Ukraine trotz Streits anhaltende Unterstützung zu
  • Europa sucht vor dem Nato-Gipfel Schulterschluss mit den USA

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.

Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden. 

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 24.6.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)