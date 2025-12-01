- Laut dem ukrainische Finanzminister Serhii Martschenko werden 27.2 Prozent des BIP für die Armee, die Waffenproduktion und Rüstungsbeschaffung im kommenden Jahr budgetiert. Das Land benötigt 2026 über 45 Milliarden Dollar Auslandsfinanzierung.
- Nato-Staaten sollen auch 2026 für mindestens eine Milliarde Dollar pro Monat US-Waffen und Munition für die Ukraine kaufen, sagte der Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Brüssel.
- Russlands Präsident Wladimir Putin nimmt einige US-Vorschläge zur Beendigung des Krieges in der Ukraine an und lehnt andere ab.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
