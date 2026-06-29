- Die Ukraine erhält erste Gelder für die Drohnenbeschaffung aus dem 90 Milliarden Euro schweren Unterstützungsdarlehen der EU.
- Eine Woche vor dem Nato-Gipfel übernehmen Deutschland und die Niederlande gemeinsam mehr Verantwortung für Abschreckung und Verteidigung an der Nato-Ostflanke.
- Der Kreml lehnt ukrainische Vorschläge ab und beharrt auf dem Abzug aus vier Regionen. Ein möglicher Friedensschluss ist dadurch in weiter Ferne.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine erhält von der EU Milliarden für Drohnenbeschaffung
- Russland will wegen Engpässen Treibstoff importieren
- Selenski: Satellitenkommunikationszentrum nahe Moskau attackiert
- Pistorius: «Nato kann sich auf europäische Alliierte verlassen»
- Russland: Baby bei Drohnenangriff in Region Moskau gestorben
- Greenpeace: Russische Schattenflotte fährt näher an Deutschland
- Frankreich setzt gestoppten russischen Tanker fest
- Frau stirbt nach russischem Gleitbombenangriff in Charkiw
- Polen kauft drei neue U-Boote aus Schweden
- Polen nimmt mutmassliche Agenten russischer Geheimdienste fest
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF