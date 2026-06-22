- Gegenseitige Luftangriffe auf russische Region Woronesch und auf Kiew. Mehrere Tote und Verletzte.
- Die Ukraine greift Ölterminals auf der Halbinsel Krim an.
- Das ukrainische Militär hat das russische Satellitenkommunikationszentrum in Dubna angegriffen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Erneut russische Ölterminals auf der Krim attackiert
- Gegenseitige Angriffe in der Nacht
- Estland: Abgestürzte Drohne mit Sprengsatz entdeckt
- Estland erhält deutsche Flugabwehr Iris-T
- Russland: Ukraine bedroht Souveränität von Belarus
- Lage auf Krim spitzt sich zu: Verbot von Kinderreisen
- Gouverneur: Produktionsanlagen im russischen Woronesch beschädigt
- Ukraine: Russisches Satellitenzentrum bei Moskau attackiert
- Selenski: Ukraine entscheidet über Europa-Vertreter
- Ukraine: Russische Drohne trifft türkisches Frachtschiff
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF