- Die ukrainischen Streitkräfte haben in den Morgenstunden russische Rüstungsbetriebe und eine Raffinerie weit von der Grenze ins Visier genommen.
- Die Ukraine erhält erste Gelder für die Drohnenbeschaffung aus dem 90 Milliarden Euro schweren Unterstützungsdarlehen der EU.
- Der schwedische Rüstungskonzern Saab unterzeichnet einen Vertrag zur Lieferung von 16 Kampfjets des Typs Gripen E an die Ukraine.
- Eine Woche vor dem Nato-Gipfel übernehmen Deutschland und die Niederlande gemeinsam mehr Verantwortung für Abschreckung und Verteidigung an der Nato-Ostflanke.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine bittet EU um Freigabe von 6.6 Milliarden Euro
- Ukraine greift russische Rüstungsbetriebe und Raffinerie an
- Eine Tote bei russischem Angriff auf Tankstellen
- Selenski: Weiteres Abkommen mit Schweden für 16 Kampfflugzeuge
- Tote nach russischen Gleitbombenangriffen auf Saporischja
- Euroclear verklagt russische Zentralbank in Belgien
- Dänemark kündigt neues Militärhilfepaket für die Ukraine an
- EU-Aussenbeauftragte Kallas zu Gesprächen in der Türkei
- Putins Superjacht an Küste Dänemarks Küste gesichtet
- Ukraine erhält von der EU Milliarden für Drohnenbeschaffung
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF