- Russische Truppen könnten möglicherweise bald die Stadt Pokrowsk einnehmen. Sie gilt als strategisch wichtig.
- Ukrainische Drohnenattacken trafen mehrere russische Regionen. In Budjonnowsk soll ein Chemiewerk Ziel gewesen sein – ohne bestätigte Schäden.
- Belarus will im Dezember russische Hyperschall-Mittelstreckenraketen vom Typ Oreschnik stationieren, wie eine Sprecherin des Präsidenten ankündigte.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Pokrowsk vor dem Fall – Russland rückt im Donbass weiter vor
- Moskau meldet Einnahme von Dorf in Gebiet Dnipropetrowsk
- Stromausfälle nach russischem Drohnenangriff auf Odessa
- Nordkorea testet Marschflugkörper – Treffen mit Trump gescheitert
- Hintergrund: Babis strebt Koalition mit EU-kritischen Parteien an
- USA wollen Truppenpräsenz an Nato-Ostflanke reduzieren
- Lukoil plant Notverkauf seiner Auslandstöchter
- Japans Premier warnt Trump vor LNG-Verbot aus Russland
- Polen fängt russisches Aufklärungsflugzeug ab
- Stromausfälle nach russischem Angriff auf Odessa
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF