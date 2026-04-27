- Mit Angriffen auf die russische Ölindustrie hat die Ukraine Anlagen in den Städten Perm und Orsk am Ural getroffen.
- Die ranghöchste diplomatische Vertreterin der USA in der Ukraine, Julie Davis, gibt laut Medienberichten ihren Posten nach weniger als einem Jahr auf.
- Die ukrainische Rüstungsindustrie produziert nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenski mehr, als die eigenen Streitkräfte an Waffen benötigen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Moskau: Selenskij provoziert Atomkrieg, EU ist erstes Opfer
- Ukraine fordert Israel zur Beschlagnahmung eines Frachters auf
- Angriffe bis zum Ural – Selenski: Moskau soll Krieg beenden
- Von der Leyen stellt baldige Finanzhilfe in Aussicht
- Medien: Höchste US-Diplomatin in der Ukraine tritt zurück
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- Frau stirbt bei russischem Drohnenangriff auf Schostka
- Ukraine hat Überproduktion von Waffen – Export möglich
- Putin beklagt Angriffe auf zivile Infrastruktur in Russland
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF