- Bei russischen Drohnenangriffen auf die ukrainischen Regionen Dnipropetrowsk und Sumy sind nach Angaben der örtlichen Behörden drei Menschen getötet worden.
- Laut Selenski hat die Ukraine mit Drohnen und Raketen eine russische Ölpumpstation als auch eine Rüstungsfabrik getroffen.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat Friedensvorschläge an Moskau gesandt.
- Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim gilt laut russischen Behörden der Ausnahmezustand.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Bürgermeister: Über ein Dutzend Drohnen vor Moskau abgeschossen
- Ukrainischer Kampfjet abgestürzt
- Ukraine-Krieg und Erster Weltkrieg: Sind Vergleiche sinnvoll?
- Ukraine: Ölpumpstation für Moskau getroffen
- Selenski: Ukrainische Raketen treffen russische Rüstungsfabrik
- Russland: Angriff auf Industrieanlagen in Wolgograd
- Behörden: Drei Tote bei russischen Drohnenangriffen
- Wolodimir Selenski übermittelt Friedensvorschläge an Russland
- Ukraine bereitet sich auf Kriegswinter vor
- Haftstrafen in Lettland wegen Spionage für Russland
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF