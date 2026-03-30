- Die Ukraine hat nach Angaben ihres Armeechefs seit Ende Januar 480 Quadratkilometer Gebiet im Südosten und Osten des Landes zurückerobert.
- Die Ukraine hat erneut russische Anlagen der Ölindustrie unter Beschuss genommen. Im Gebiet Leningrad war, wie schon mehrfach, der Hafen Primorsk Ziel.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat in Damaskus den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa getroffen. Sie haben Erfahrungen im militärischen und Sicherheitsbereich ausgetauscht.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine gewinnt 480 Quadratkilometer zurück
- Ukraine wehrt 114 Drohnenangriffe ab und greift Ölterminal an
- Russland meldet Abschuss von 148 ukrainischen Drohnen
- Ukraine meldet Angriff auf Odessa
- Selenski tauscht in Syrien Kriegserfahrungen aus
- Russischer Getreidefrachter sinkt im Asowschen Meer
- Ukraine setzt russische Ölanlagen in Brand
- Kiew erwartet Besuch von US-Delegation nach Ostern
- Ukrainische und reformierte Kirchen feiern gemeinsam Ostern
- Ukraine und Türkei bauen Sicherheitskooperation aus
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF