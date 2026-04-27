- Bei russischen Angriffen in der Nacht sind in der Ukraine mehrere Menschen getötet und verletzt worden.
- Die ukrainischen Streitkräfte haben den russischen Ölverladehafen Primorsk sowie zwei Öltanker der russischen Schattenflotte in Novorossijsk angegriffen.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat Belarus erneut vor einem Kriegseintritt gegen sein Land gewarnt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski reist zu Europäischem Gipfel in Armenien an
- Ukraine: Neuer Drohnenangriff bei besetztem AKW gemeldet
- Selenski: Russisches Kriegsschiff beschädigt
- Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine
- Selenski: Zwei russische Tanker aus dem Verkehr gezogen
- Nordkorea: Lob für in Russland kämpfende Soldaten
- Russischer Ölverladehafen Primorsk angegriffen
- Drohnen über der Ukraine und Russland
- Ukrainischer Armeechef meldet Truppen vor Kostjantyniwka
- Selenski sanktioniert seinen ersten Kanzleichef
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF