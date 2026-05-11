- Laut der Ukraine ist ein UNO-Fahrzeug mit neun Mitarbeitenden in Cherson von russischen Drohnen angegriffen worden. Das Personal blieb unverletzt.
- Der enge Vertraute von Wolodimir Selenski, Andrij Jermak, ist wegen Geldwäschereivorwürfen verhaftet worden. Die Kaution liegt bei über drei Millionen US-Dollar.
- Russland feuert 675 Drohnen und 56 Raketen auf die Ukraine. Die Luftabwehr kann den Grossteil abwehren, doch es gibt Tote und Verletzte.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine: Russland greift UNO-Fahrzeug in Cherson an
- Zahl der Todesopfer in Kiew steigt auf fünf
- Lettische Ministerpräsidentin tritt nach Drohnen-Vorfällen zurück
- Slowakei verurteilt russische Luftangriffe auf die Ukraine
- Nato-Übung auf Gotland simuliert Verteidigung gegen Russland
- Ukrainischer Ex-Präsidialamtschef Jermak in Untersuchungshaft
- Russland feuert über 1500 Drohnen auf die Ukraine
- Selenski hofft auf Trumps Einfluss auf China
- Russland startet massivsten Luftangriff seit Kriegsbeginn
- Erneute Angriffe auf die Ukraine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF