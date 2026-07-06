- In der Nacht auf Sonntag seien eine Ölraffinerie in der russischen Region Samara und 14 russische Schiffe angegriffen worden, teilte die Ukraine mit.
- Das russische Militär gab an, in der Nacht 349 ukrainische Drohnen abgeschossen zu haben.
- Selenski und Nato-Generalsekretär Rutte treffen sich am Montag in Paris mit weiteren Staatschefs der «Koalition der Willigen», um die Ukraine zu unterstützen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine greift 14 russische Schiffe an, darunter zehn Tanker
- Drohnenangriff auf Raffinerie in Sysran – ein Toter
- Waffenlager in Wohngebiet: Selenski fordert Konsequenzen
- Kiew: Klitschko warnt vor Zunahme russischer Angriffe
- Russische Gleitbomben töten fünf Menschen in Sumy
- Russische Angriffe fordern Tote und Verletzte in der Ukraine
- Russland meldet Einnahme von Siedlung in Region Sumy
- Ukrainische «Kampagne», um Russland Treibstoff zu entziehen
- Russland: Toter bei Angriff auf Schiffe im Asowschen Meer
- Russland attackiert Kiew mit 121 Drohnen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF