- Die Ukraine hat nach Angaben ihres Geheimdienstes SBU seit Jahresbeginn 160 russische Öl- und Energieanlagen getroffen.
- Wieder Aufregung über der Ostsee: Kampfjets der polnischen Luftwaffe haben erneut ein russisches Aufklärungsflugzeug abgefangen.
- Bei einem der schwersten Luftangriffe in mehr als dreieinhalb Jahren Krieg hat Russland die Ukraine mit Hunderten Kampfdrohnen, Marschflugkörpern und Raketen beschossen.
Themen in diesem Newsticker
- Nicht-identifizierte Drohnen über dem Airport Berlin Brandenburg
- Ukraine wirft Russland «Nuklearterrorismus» vor
- Russland: Fast 100 Drohnen aus der Ukraine abgeschossen
- Fünf Tote bei Minenexplosion in der Ukraine
- Ukraine liefert russischen Soldaten an Litauen aus
- Pentagon gibt grünes Licht für Tomahawks für die Ukraine
- Polen fängt erneut russisches Aufklärungsflugzeug ab
- EU-Kommission gegen Importverbote für ukrainische Lebensmittel
- 160 russische Öl- und Energieanlagen seit Jahresbeginn getroffen
- Orban will Ausnahme von US-Sanktionen gegen russisches Öl
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF